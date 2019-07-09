В госбюджет конфискуют более 130 тыс. грн, которые были незаконно внесены в избирательный фонд Наливайченко, - НАПК

9 июля, 2019, 19:57

Суд постановил взыскать штраф с взносодателя в пользу государства, а также конфисковать сумму вклада в размере 137,5 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Винницкий городской суд Винницкой области своим постановлением признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, физическое лицо, которое добровольно внесло в избирательный фонд кандидата в президенты Украины Наливайченко с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса 137,5 тыс. грн.

НАПК проанализировало финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Валентина Наливайченко.

"Суд постановил применить к взносодателю взыскание в виде штрафа в размере 1190 грн в пользу государства с конфискацией суммы вклада в размере 137,5 тыс. грн", - отметили в НАПК.

Протокол об административном правонарушении был составлен уполномоченным лицом Национального агентства и направлен в суд вместе с материалами, подтверждающими нарушение установленного законом порядка предоставления финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации, в данном случае наличие налогового долга на момент осуществления взноса.

Согласно части 3 статьи 43 ЗУ "О выборах президента Украины", запрещается осуществлять добровольные взносы в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины лицам, которые в соответствии с ЗУ "О политических партиях в Украине" не имеют права осуществлять взносы в поддержку партий. Согласно положению пункта 8 части 1 статьи 15 указанного закона, не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг.

По результатам анализа финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины Национальное агентство составило и направило в суд 155 протоколов об административном правонарушении.