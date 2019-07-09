В Чернобыльскую зону незаконно проникли две группы "сталкеров"

9 июля, 2019, 15:10

Среди "экстремальных туристов", которые незаконно проникли в Припять на территорию Чернобыльской зоны отчуждения пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

"Сталкер" задержали и составили административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел правонарушителей направили в Славутицкий городской суд Киевской области для принятия.