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Espreso.tvОбществоВ Чернобыльскую зону незаконно проникли две группы "сталкеров"

В Чернобыльскую зону незаконно проникли две группы "сталкеров"


фото: focus.ua
Среди "экстремальных туристов", которые незаконно проникли в Припять на территорию Чернобыльской зоны отчуждения пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

"Сталкер" задержали и составили административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел правонарушителей направили в Славутицкий городской суд Киевской области для принятия.

 

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