В Азовское море вошел противолодочный корабль россиян

9 июля, 2019, 09:13

Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем "Ейск" Черноморского флота ВМФ РФ

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал .

На Черном море корабль приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

МПК "Ейск" был спущен на воду 12 апреля 1989 года на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузница на Рыбацком") и уже 28 февраля 1990 года вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей с базированием в городе Поти в Грузии.

После распада СССР тогдашним командованием Черноморского флота было принято решение перебазировать корабль в Севастополь, куда он перешел в ночь на 1 января 1992 года.

С созданием в 90-х Новороссийской базы Черноморского флота корабль в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота он не подпадал.

В 1999-м году МПК-217 был переименован в "Ейск". В 2017-м году он прошел доковый ремонт на захваченном 13 судоремонтном заводе в Севастополе.