Уже 11 тыс. подписей: Надежду Савченко требуют лишить звания Героя Украины
9 июля, 2019, 16:35
Петиция за лишение Надежды Савченко "Героя Украины" за последние сутки собрала более 11 тысяч голосов
Об этом сообщается на сайте президента.
Автор петиции Александр Коваленко предложил лишить высокого звания Савченко "за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора".
Упомянутую петицию, обнародованную 8 июля 2019 г. в соответствующем разделе на сайте, за это время поддержали 11664 человека.
- Надежда Савченко - бывшая украинская военная, штурман-оператор вертолета Ми-24 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, капитан ВСУ.
- 12 марта 2018 г. Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады, и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Следователи Службы безопасности Украины установили поименно всех российских военных, которые поставляли оружие народному депутату Надежде Савченко для совершения теракта.
- 16 апреля суд принял решение освободить Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко из-за окончания срока содержания под стражей
- 26 июня стало известно, что народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в парламент на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.
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