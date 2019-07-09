Уже 11 тыс. подписей: Надежду Савченко требуют лишить звания Героя Украины

9 июля, 2019, 16:35

Петиция за лишение Надежды Савченко "Героя Украины" за последние сутки собрала более 11 тысяч голосов

Об этом сообщается на сайте президента.

Автор петиции Александр Коваленко предложил лишить высокого звания Савченко "за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора".

Упомянутую петицию, обнародованную 8 июля 2019 г. в соответствующем разделе на сайте, за это время поддержали 11664 человека.