Укрепление гривны: доллар и евро продолжают дешеветь
9 июля, 2019, 09:20
Доллар упал в цене на 11 копеек, евро - на 24
Об этом говорится на сайте НБУ.
Во вторник, 9 июля, $ 1 стоит 25,60 грн.
1 евро стоит 28,71 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там 1 $ покупают за 25,75 грн., продают - 25,81 грн.
Евро на "черном рынке" скупают по 28,90 грн., продают - 29,03 грн.
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