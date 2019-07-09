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Espreso.tvОбществоУкрепление гривны: доллар и евро продолжают дешеветь

Укрепление гривны: доллар и евро продолжают дешеветь

Доллар упал в цене на 11 копеек, евро - на 24

Об этом говорится на сайте НБУ.

Во вторник, 9 июля, $ 1 стоит 25,60 грн.

1 евро стоит 28,71 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там 1 $ покупают за 25,75 грн., продают - 25,81 грн.

Евро на "черном рынке" скупают по 28,90 грн., продают - 29,03 грн.

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