Украинские военные уничтожили на Донбассе двух оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 5 раз.
В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских бойцов не зафиксировано. По данным разведки, 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.
С начала текущих суток российские оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил.
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