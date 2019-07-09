Украинские военные уничтожили на Донбассе двух оккупантов

9 июля, 2019, 07:52

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 5 раз.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских бойцов не зафиксировано. По данным разведки, 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток российские оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил.