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Espreso.tvСпортУкраинец претендует на титул самого богатого боксера мира

Украинец претендует на титул самого богатого боксера мира


фото: BoxingScene
Украинец Сергей Деревянченко может провести бой за титул чемпиона мира IBF в среднем весе, который принадлежит самому богатому боксеру мира мексиканцу Саулу Альваресу

Об этом сообщает BoxingScene .

IBF (Международная боксерская федерация) обязала Сауля Альвареса провести защиту титула чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко, но команда мексиканца даже не начинала переговоры об организации поединка.

Последний срок начала переговоров закончился 15 июня. Команда Альвареса не ответила на официальное письмо и не попросила перенести защиту. Если у мексиканца отберут титул, поединок за вакантный пояс могут провести Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин из Казахстана.

Головкин в 2018 году лишился пояса IBF именно из-за отказа от боя с Деревянченко.

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