Украинец претендует на титул самого богатого боксера мира
9 июля, 2019, 11:42
Украинец Сергей Деревянченко может провести бой за титул чемпиона мира IBF в среднем весе, который принадлежит самому богатому боксеру мира мексиканцу Саулу Альваресу
Об этом сообщает BoxingScene .
IBF (Международная боксерская федерация) обязала Сауля Альвареса провести защиту титула чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко, но команда мексиканца даже не начинала переговоры об организации поединка.
Последний срок начала переговоров закончился 15 июня. Команда Альвареса не ответила на официальное письмо и не попросила перенести защиту. Если у мексиканца отберут титул, поединок за вакантный пояс могут провести Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин из Казахстана.
Головкин в 2018 году лишился пояса IBF именно из-за отказа от боя с Деревянченко.
- После того, как карьеру завершил американец Флойд Мейвезер, мексиканца Сауля Альвареса считают самым богатым боксером мира. В прошлом году он заключил рекордный контракт с стриминговим сервисом DAZN на $ 365 млн.
- 5 мая Сауль Альварес победил американца Дэниэла Джейкобса в самых ожидаемых боя весны.
- 13 апреля Сергей Деревянченко одолел Джека Кулкая из Германии и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе.
- 16 мая IBF назначила чемпиону мира в среднем весе мексиканцу Саул Альваресу соперником украинца Сергея Деревянченко .
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