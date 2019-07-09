Украина будет покупать у США оружие как в американской армии, - Чалый
9 июля, 2019, 10:08
Украина будет покупать у США вооружение, которое сейчас есть практически в американской армии
Об этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью Голосу Америки, передает Укринформ .
"Мы сейчас говорим о современное вооружении. Потому что именно такое вооружение поставляется через систему правительственных соглашений", - отметил посол.
Он добавил, что речь идет о "таком вооружении, которого нет у нас, и которое есть фактически в американской армии сейчас".
"Это новый уровень взаимодействия. Я не буду говорить о спецификации или о типах. Мы доказали, что мы партнеры, которые держат тайны", - добавил Чалый.
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