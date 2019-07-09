Тереза Мэй поддержала посла в США после резкой критики со стороны Трампа

9 июля, 2019, 18:02

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила полную поддержку послу в США Киму Дерроку после того, как Дональд Трамп резко раскритиковал его работу

Об этом сообщает Sky News . Представитель Даунинг-стрит заявил, что посол Деррок, по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра, несмотря на утечку секретной переписки, в которой дипломат назвал Трампа "некомпетентным". "Мы ясно дали понять США, что сожалеем об этой утечке. Однако она не должна отразиться на отношениях между двумя странами", - говорится Даунинг-стрит.

Напомним, Трамп, комментируя утечку, заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дерроком как послом Великобритании.

Британское правительство проведет расследование утечки секретной переписки, в которой посол Великобритании в США называет американского президента Дональда Трампа "некомпетентным".