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Espreso.tvМирТереза Мэй поддержала посла в США после резкой критики со стороны Трампа

Тереза Мэй поддержала посла в США после резкой критики со стороны Трампа


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила полную поддержку послу в США Киму Дерроку после того, как Дональд Трамп резко раскритиковал его работу

Об этом сообщает Sky News .

Представитель Даунинг-стрит заявил, что посол Деррок, по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра, несмотря на утечку секретной переписки, в которой дипломат назвал Трампа "некомпетентным".

"Мы ясно дали понять США, что сожалеем об этой утечке. Однако она не должна отразиться на отношениях между двумя странами", - говорится Даунинг-стрит.

Напомним, Трамп, комментируя утечку, заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дерроком как послом Великобритании.

Британское правительство проведет расследование утечки секретной переписки, в которой посол Великобритании в США называет американского президента Дональда Трампа "некомпетентным".

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