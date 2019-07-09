Тбилиси охватила волна протестов, одному из участников разбили голову
Протестующие требуют отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и телеведущего Георгия Габуния, который в эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, передает Новости-Грузия .
Участники акции перекрыли все входы и выходы на территорию штаб-квартиры Рустави-2. Между ними и съемочной группой телекомпании уже произошла словесная перепалка.
В то же время под зданием парламента в Тбилиси участники двух различных акций забрасывали друг друга бутылками.
Как пишет Грузия-Online, причиной столкновения стало то, что несколько человек с акции против российской оккупации присоединились к акции противников "марша достоинства".
Участник антиокупантськои акции с проспекта Руставели госпитализирован в больницу с пробитой головой.
По словам родных пострадавшего, 22-летнего Торнике Беридзе, один из противников ЛГБТ-сообщества ударил парня пряжкой ремня по голове.
Heavy special forces presence near parliament building in Tbilisi. Police cordone & a chain of municipal busses split those who demand the resignation of interior minister & counter demonstrators #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/EoZfXpoM6t- Beka Bajelidze (@bekabaj) 8 июля 2019 г.
- Ранее телеведущий Гиоргий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
- Государственная дума РФ планирует попросить российское правительство заморозить денежные переводы в Грузию , а также запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды.
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