Тбилиси охватила волна протестов, одному из участников разбили голову

9 июля, 2019, 10:16

Вечером в понедельник, 8 июля, под зданием грузинского телеканала "Рустави-2" в Тбилиси возобновилась акция протеста в связи с нецензурной бранью телеведущего Георгия Габуния

Протестующие требуют отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и телеведущего Георгия Габуния, который в эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, передает Новости-Грузия .

Участники акции перекрыли все входы и выходы на территорию штаб-квартиры Рустави-2. Между ними и съемочной группой телекомпании уже произошла словесная перепалка.

В то же время под зданием парламента в Тбилиси участники двух различных акций забрасывали друг друга бутылками.

Как пишет Грузия-Online, причиной столкновения стало то, что несколько человек с акции против российской оккупации присоединились к акции противников "марша достоинства".

Участник антиокупантськои акции с проспекта Руставели госпитализирован в больницу с пробитой головой.

По словам родных пострадавшего, 22-летнего Торнике Беридзе, один из противников ЛГБТ-сообщества ударил парня пряжкой ремня по голове.

Heavy special forces presence near parliament building in Tbilisi. Police cordone & a chain of municipal busses split those who demand the resignation of interior minister & counter demonstrators #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/EoZfXpoM6t - Beka Bajelidze (@bekabaj) 8 июля 2019 г.