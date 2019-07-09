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Espreso.tvМирТбилиси охватила волна протестов, одному из участников разбили голову

Тбилиси охватила волна протестов, одному из участников разбили голову

Вечером в понедельник, 8 июля, под зданием грузинского телеканала "Рустави-2" в Тбилиси возобновилась акция протеста в связи с нецензурной бранью телеведущего Георгия Габуния

Протестующие требуют отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и телеведущего Георгия Габуния, который в эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, передает Новости-Грузия .

Участники акции перекрыли все входы и выходы на территорию штаб-квартиры Рустави-2. Между ними и съемочной группой телекомпании уже произошла словесная перепалка.

В то же время под зданием парламента в Тбилиси участники двух различных акций забрасывали друг друга бутылками.

Как пишет Грузия-Online, причиной столкновения стало то, что несколько человек с акции против российской оккупации присоединились к акции противников "марша достоинства".

Участник антиокупантськои акции с проспекта Руставели госпитализирован в больницу с пробитой головой.

По словам родных пострадавшего, 22-летнего Торнике Беридзе, один из противников ЛГБТ-сообщества ударил парня пряжкой ремня по голове.

  • Ранее телеведущий Гиоргий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
  • Государственная дума РФ планирует попросить российское правительство заморозить денежные переводы в Грузию , а также запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды.

 

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