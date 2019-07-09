Суд отказал заместителю генпрокурора времен Януковича в удовлетворении иска к Парубию

9 июля, 2019, 22:16

Окружной административный суд города Киева рассмотрел дело по иску Рената Кузьмина к кандидату в народные депутаты Андрею Парубию о противоправности его действий и отказал истцу

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Ренат Кузьмин просил суд признать противоправным обращение Андрея Парубия во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины с требованием предоставить сведения о проживании Рената Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечении им границы.

Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады Украины во время проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты Украины. По мнению суда, указанные заявления Парубия как председателя ВРУ не являются формой политической агитации, а его сообщения не освещают деятельности ответчика как кандидата в народные депутаты.

Следует отметить, что данный спор возник в отношении правоотношений, связанных с избирательным процессом, поэтому дело было рассмотрено в срок, предусмотренный частью одиннадцатой статьи 273 Кодекса административного судопроизводства Украины, а именно - в течение двух дней после поступления искового заявления.