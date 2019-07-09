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Espreso.tvОбществоСовет ЕС поддержал Кристин Лагард на пост президента Европейского Центробанка

Совет ЕС поддержал Кристин Лагард на пост президента Европейского Центробанка

Совет ЕС принял рекомендацию Европейской Раде назначить Кристин Лагард следующим президентом Европейского Центрального банка

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Министры экономики и финансов стран ЕС, которые встретились во вторник в Брюсселе, поддержали рекомендацию Европейского Совета о назначении Кристин Лагард президентом Европейского Центрального банка.

"Совет ЕС принял рекомендацию Европейской Раде назначить Кристин Лагард следующим президентом Европейского Центрального банка. Эта рекомендация формализует соглашение, достигнутое Европейским Советом 2 июля на поддержку кандидатуры Кристин Лагард до назначения на этот пост. Как ожидается, Европейский совет примет формальное решение по этому назначению в октябре после консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕЦБ ", - отмечается в сообщении.

Действующим председателем ЕЦБ является итальянец Марио Драги (Mario Draghi), полномочия которого истекают 31 октября текущего года. Срок полномочий главы ЕЦБ составляет восемь лет.

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