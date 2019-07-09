Совет ЕС поддержал Кристин Лагард на пост президента Европейского Центробанка

9 июля, 2019, 20:15

Совет ЕС принял рекомендацию Европейской Раде назначить Кристин Лагард следующим президентом Европейского Центрального банка

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Министры экономики и финансов стран ЕС, которые встретились во вторник в Брюсселе, поддержали рекомендацию Европейского Совета о назначении Кристин Лагард президентом Европейского Центрального банка.

"Совет ЕС принял рекомендацию Европейской Раде назначить Кристин Лагард следующим президентом Европейского Центрального банка. Эта рекомендация формализует соглашение, достигнутое Европейским Советом 2 июля на поддержку кандидатуры Кристин Лагард до назначения на этот пост. Как ожидается, Европейский совет примет формальное решение по этому назначению в октябре после консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕЦБ ", - отмечается в сообщении.

Действующим председателем ЕЦБ является итальянец Марио Драги (Mario Draghi), полномочия которого истекают 31 октября текущего года. Срок полномочий главы ЕЦБ составляет восемь лет.