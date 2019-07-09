Следователи ФСБ предъявили обвинение всем 24 украинским морякам, - Полозов
Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.
Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
"Во время сегодняшних следственных действий обвинение было выдвинуто Андрею Артеменко. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств", - отметил Полозов.
Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.
Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.
Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.
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