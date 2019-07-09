Сентябрьская свежесть посреди лета: синоптик спрогнозировала на среду 17 градусов
9 июля, 2019, 11:19
В среду, 10 июля, днем ожидается + 17 + 24 градуса
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .
Отмечается, что ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до + 7 + 14 градусов.
В южной части 10 июля будет + 12 + 16 градусов, днем +23 + 26 градусов.
На Западе и Севере вероятный порывистый ветер.
В Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью 12 + 14 градусов, днем около +20 градусов.
"Это практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоды и ваших вкусов. Но теплая погода еще, конечно, будет", - написала Диденко.
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