Сентябрьская свежесть посреди лета: синоптик спрогнозировала на среду 17 градусов

9 июля, 2019, 11:19

В среду, 10 июля, днем ожидается + 17 + 24 градуса

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .

Отмечается, что ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до + 7 + 14 градусов.

В южной части 10 июля будет + 12 + 16 градусов, днем +23 + 26 градусов.

На Западе и Севере вероятный порывистый ветер.

В Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью 12 + 14 градусов, днем около +20 градусов.

"Это практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоды и ваших вкусов. Но теплая погода еще, конечно, будет", - написала Диденко.