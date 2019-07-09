СБУ разоблачила банду, которая поставляла контрафактные сигареты в ЕС более чем на 3,3 млрд грн

9 июля, 2019, 17:32

СБУ вместе с коллегами из Польши и Великобритании обезвредили одну из крупнейших организованных преступных групп, которая занималась поставками контрафактных сигарет в страны ЕС

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что операция проводилась на территории Украины в тесном сотрудничестве с британскими партнерами.

"Операция проводилась в несколько этапов. Во время первого на территории Одесской области был обнаружен склад с контрафактной продукцией, оборудованием упаковки. Ориентировочная стоимость продукции составила более 50 млн грн", - отметил Баканов.

По словам и. о. главы СБУ, на втором этапе в Закарпатье арестовали 13 грузовиков с контрафактной продукцией, которая была подготовлена к транспортировке через государственную границу в ЕС.

"Общая стоимость достигала более 70 млн грн. После этого мы получили данные и установили, что к этой сделке причастны граждане Украины, Беларуси и Польши, которые организовали процесс производства в различных областях Украины, в частности в Киевской области", - рассказал Баканов.

Так, во время обысков в Киевской области обнаружили много продукции и оборудования для упаковки. Продукция транспортировалась в страны ЕС.

"В одесской области была обнаружена подпольная типография, которая производила упаковочный материал с названиями известных брендов. Такой в типографии было обнаружено на 100 млн фунтов стерлингов (3,2 млрд грн, - ред.), если брать готовую контрафактную продукцию", - пояснил Баканов.