САП сообщила о подозрении министру энергетики Насалику, который "забыл" задекларировать $1,2 млн

9 июля, 2019, 18:08

Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику сообщено о подозрении в совершении преступления по представлению заведомо недостоверных сведений в декларации

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении Министру энергетики и угольной промышленности Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2018 годы.

Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 млн от физического лица.

"Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях. Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции")", - отметили в САП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.