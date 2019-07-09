Саммит Украина-ЕС: Гройсман обвинил Порошенко в недопуске Климпуш-Цинцадзе
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире на телеканале ICTV.
Гройсман сказал, что, если бы Климпуш-Цинцадзе обратилась к нему за помощью, то он бы помог решению ситуации. Однако, она "сознательно не обратилась к нему и устроила скандал".
По словам Гройсмана, внезапное появление видеокамер "5 канала" и "Прямого" вызывают подозрения.
"Более того, как только она устраивает этот скандал, рядом случайно - подчеркиваю - случайно находятся две видеокамеры:" 5 канала "и" Прямого ". Это приводит меня только на одну мысль - что было желания не принять участие в работе саммита, а устроить скандал. Могу сказать одно: автора этого скандала я знаю - это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению ", - утверждает Гройсман.
Он добавил, что "подковерные интриги" от Порошенко постоянно были направлены в его адрес.
Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук отметил в Facebook, что "очень странно", что чиновница не знает, что за состав делегации на саммит Украина - ЕС отвечает президент, а не премьер-министр.
"Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - добавил Рябчук.
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