Саммит Украина-ЕС: Гройсман обвинил Порошенко в недопуске Климпуш-Цинцадзе

9 июля, 2019, 11:50

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал Петра Порошенко вероятным организатором политического скандала с недопуском вицепремьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире на телеканале ICTV.

Гройсман сказал, что, если бы Климпуш-Цинцадзе обратилась к нему за помощью, то он бы помог решению ситуации. Однако, она "сознательно не обратилась к нему и устроила скандал".

По словам Гройсмана, внезапное появление видеокамер "5 канала" и "Прямого" вызывают подозрения.

"Более того, как только она устраивает этот скандал, рядом случайно - подчеркиваю - случайно находятся две видеокамеры:" 5 канала "и" Прямого ". Это приводит меня только на одну мысль - что было желания не принять участие в работе саммита, а устроить скандал. Могу сказать одно: автора этого скандала я знаю - это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению ", - утверждает Гройсман.

Он добавил, что "подковерные интриги" от Порошенко постоянно были направлены в его адрес.

Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук отметил в Facebook, что "очень странно", что чиновница не знает, что за состав делегации на саммит Украина - ЕС отвечает президент, а не премьер-министр.

"Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - добавил Рябчук.