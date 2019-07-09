Россия отказалась признать "крымскую декларацию" ОБСЕ

9 июля, 2019, 10:57

Россия отказывается признавать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой осуждается аннексия Крыма и российская милитаризация Черного и Азовского морей

Член российской делегации, депутат Государственной думы РФ Николай Рыжак заявил, что Москва не считает ее положения обязательными к исполнению, передает ТАСС.

"Учитывая, что данная декларация принята в присутствии трети членов ассамблеи, мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения. Большинство явно было не обеспечено, кворума явно было недостаточно", - сказал он.

По словам Рыжака, в документе прослеживается "все та же антироссийская риторика".

Напомним, что 8 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию, которая включает резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей, а также осуждается "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальные рычаги политического и экономического давления.

Российская делегация пыталась исключить из текста документа слова о деоккупации Крыму, но профильный комитет отклонил российскую поправку.

В тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения Минских договоренностей".