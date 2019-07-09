Речь идет не о "Рустави 2", а о выборе грузинского народа, - заместитель гендиректора

9 июля, 2019, 14:59

Заместитель директора канала "Рустави 2" прокомментировала ситуацию на телеканале и в государстве после скандального эфира Георгия Габуния

Об этом заявила заместитель директора канала "Рустави 2" Нино Накашидзе в эфире Еспресо.TV .

"Ситуация довольно напряженная. К сожалению, нецензурные высказывания Георгия Габуния были использованы властями Грузии для того, что бы начать акции против независимого оппозиционного телеканала, который уже давно мешает правительству Грузии для того, чтобы полностью осуществить контроль над медиапространством", - заявила Накашидзе.

Накашидзе подчеркнула, что несмотря на то, что журналист Габуния нарушил этические нормы, телеканал не меняет своего отношения к Путину. Добавила, что после завершения действия санкций - Габуния вернется в эфиры.

"Наша позиция такова - это таш канал, это проевропейский оппозиционный канал. Мы не меняем своего отношения к Путину, но считаем, что все это можно выразить нормативной лексикой. Поэтому, канал будет продолжать свою редакционную политику и попытки власти созвать радикальные группы вокруг телевидения и требования его закрыть не имеют никакого юридического обоснования ", - сказала заместитель телеканала.

Накашидзе отметила: "Мы должны понять, что сейчас речь идет не о" Рустави 2 ", а о выборе грузинского населения - Европа или Россия".

Добавила, что Грузия согласна "наладить с Россией отношения, но только на равных позициях".

"Когда наша территориальная целостность будет восстановлена и когда Россия не позволит себе вмешиваться во внутреннюю политику независимого государства", - заключила она.