"Имеет полное право": Порошенко об идее Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости

9 июля, 2019, 22:54

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий ВСУ имеет полное право принимать решение, проводить военный парад на День Независимости или нет", - написал Порошенко.

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Пятый президент Украины отметил, что решение о проведении военного парада отражает приоритеты главы государства, и подчеркнул, что при нем развитие ВСУ был приоритетным направлением.

"Это зависит от приоритетов господина Зеленского. Моим приоритетом была перестройка армии!" - добавил Порошенко.