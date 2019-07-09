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Espreso.tvОбщество"Имеет полное право": Порошенко об идее Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости

"Имеет полное право": Порошенко об идее Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал идею действующего президента Владимира Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости такой, которая полностью находится в компетенции главы государства

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий ВСУ имеет полное право принимать решение, проводить военный парад на День Независимости или нет", - написал Порошенко.

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Пятый президент Украины отметил, что решение о проведении военного парада отражает приоритеты главы государства, и подчеркнул, что при нем развитие ВСУ был приоритетным направлением.

"Это зависит от приоритетов господина Зеленского. Моим приоритетом была перестройка армии!" - добавил Порошенко.

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