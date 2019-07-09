"Имеет полное право": Порошенко об идее Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости
9 июля, 2019, 22:54
Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал идею действующего президента Владимира Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости такой, которая полностью находится в компетенции главы государства
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
"Президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий ВСУ имеет полное право принимать решение, проводить военный парад на День Независимости или нет", - написал Порошенко.
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Пятый президент Украины отметил, что решение о проведении военного парада отражает приоритеты главы государства, и подчеркнул, что при нем развитие ВСУ был приоритетным направлением.
"Это зависит от приоритетов господина Зеленского. Моим приоритетом была перестройка армии!" - добавил Порошенко.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада ко Дню Независимости военным раздадут премии, на которые выделят 300 млн грн.
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