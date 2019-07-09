"Справедливость" обжалует конфискацию взноса в поддержку кандидата в президенты Наливайченко
Об этом говорится на сайте Валентина Наливайченко.
"Постановление Винницкого городского суда о конфискации суммы вклада в поддержку кандидата в президенты не вступило в законную силу, поскольку является необоснованным и безосновательным, и уже оспаривается в Винницком апелляционном суде", - подчеркнул лидер движения "Справедливости", кандидат в народные депутаты Валентин Наливайченко
Речь идет о защите физического лица, предоставившего добровольный взнос в избирательный фонд кандидата в президенты.
По его словам, во время президентских выборов в соответствии с требованиями законодательства, был зарегистрирован избирательный фонд, благотворительные взносы в который вносили тысячи человек.
"После первого тура выборов нами, как того требует закон, был подан отчет НАПК и ЦИК. После соответствующей проверки нарушений не выявлено. Средства расходовались исключительно на цели, определенные законодательством", - пояснил он.
На момент совершения добровольного взноса в поддержку кандидата в президенты, налоговый долг у физического лица отсутствовал.
"Я благодарен вам за поддержку и в дальнейшем буду защищать каждого из вас. Иду в Верховную Раду, чтобы добиться справедливости и верховенства права для каждого гражданина", - Наливайченко.
Суд постановил взыскать штраф со взносодателя в избирательный фонд Наливайченко, а также конфисковать сумму вклада в размере 137,5 тыс. грн в пользу государства
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