"Справедливость" обжалует конфискацию взноса в поддержку кандидата в президенты Наливайченко

9 июля, 2019, 22:33

В политсиле считают, что постановление Винницкого городского суда о конфискации взноса в предвыборный фонд в поддержку кандидата в президенты является необоснованным и безосновательным

Об этом говорится на сайте Валентина Наливайченко.

"Постановление Винницкого городского суда о конфискации суммы вклада в поддержку кандидата в президенты не вступило в законную силу, поскольку является необоснованным и безосновательным, и уже оспаривается в Винницком апелляционном суде", - подчеркнул лидер движения "Справедливости", кандидат в народные депутаты Валентин Наливайченко

Речь идет о защите физического лица, предоставившего добровольный взнос в избирательный фонд кандидата в президенты.

По его словам, во время президентских выборов в соответствии с требованиями законодательства, был зарегистрирован избирательный фонд, благотворительные взносы в который вносили тысячи человек.

"После первого тура выборов нами, как того требует закон, был подан отчет НАПК и ЦИК. После соответствующей проверки нарушений не выявлено. Средства расходовались исключительно на цели, определенные законодательством", - пояснил он.

На момент совершения добровольного взноса в поддержку кандидата в президенты, налоговый долг у физического лица отсутствовал.

"Я благодарен вам за поддержку и в дальнейшем буду защищать каждого из вас. Иду в Верховную Раду, чтобы добиться справедливости и верховенства права для каждого гражданина", - Наливайченко.

Суд постановил взыскать штраф со взносодателя в избирательный фонд Наливайченко, а также конфисковать сумму вклада в размере 137,5 тыс. грн в пользу государства