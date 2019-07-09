"Русский мир" нам не нужен, - президент "Динамо" о приглашении на чемпионат России по футболу
Об этом сообщает "Прессбол".
Таким образом Зайцев отреагировал на идею президента московского ЦСКА Евгения Гинера расширить российскую премьер-лигу за счет приглашения клубов из Армении, Казахстана и Беларуси.
"Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионное и вредное. Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам - вредно", - сказал Зайцев.
- 2 июля стало известно, что российский футбольный союз хочет, чтобы в первенстве России по футболу выступали клубы из Беларуси, Казахстана и Армении .
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