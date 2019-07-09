"Русский мир" нам не нужен, - президент "Динамо" о приглашении на чемпионат России по футболу

9 июля, 2019, 16:35

Президент брестского "Динамо" Александр Зайцев назвал приглашение белорусских клубов на чемпионат России по футболу диверсией

Об этом сообщает "Прессбол".

Таким образом Зайцев отреагировал на идею президента московского ЦСКА Евгения Гинера расширить российскую премьер-лигу за счет приглашения клубов из Армении, Казахстана и Беларуси.

"Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионное и вредное. Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам - вредно", - сказал Зайцев.

2 июля стало известно, что российский футбольный союз хочет, чтобы в первенстве России по футболу выступали клубы из Беларуси, Казахстана и Армении .

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