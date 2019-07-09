"ПреЗедент руководит внешнеполитической деятельностью": Богдан отреагировал на недопуск Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС
9 июля, 2019, 10:38
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент руководит внешнеполитической деятельностью государства
Об этом он написал в Facebook, комментируя недопуск вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС
"Кабинет Министров запомните! ПреЗедент руководит внешнеполитической деятельностью государства. Статья 106 Конституции Украины", - написал Богдан.
- Ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС , который проходит в Киеве, потому, что ее фамилию не оказалось в перечне участников встречи.
- Климпуш-Цинцадзе выложила видео общения с охраной .
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