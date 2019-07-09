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Espreso.tvМир"ПреЗедент руководит внешнеполитической деятельностью": Богдан отреагировал на недопуск Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС

"ПреЗедент руководит внешнеполитической деятельностью": Богдан отреагировал на недопуск Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС


фото: glavcom
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент руководит внешнеполитической деятельностью государства

Об этом он написал в Facebook, комментируя недопуск вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС

"Кабинет Министров запомните! ПреЗедент руководит внешнеполитической деятельностью государства. Статья 106 Конституции Украины", - написал Богдан.

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