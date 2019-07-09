"Капитулянтам парад не нужен": соцсети возмутила идея Зеленского отменить парад ко Дню Независимости

9 июля, 2019, 20:34

Политики, общественные деятели и рядовые граждане критикуют в соцсетях идею президента Владимира Зеленского вместо военного парада ко Дню Независимости выделить 300 млн грн на премии военным

Еспресо.TV сделало подборку сообщений и комментариев пользователей в Facebook.

Так, активист, волонтер и член Демсокиры подсчитал, что размер такой премии составит 1200 грн и назвал это ценой капитуляции.

"Парада не будет, потому что такое решение приняли в Евросоюзе уже давно, еще при Порошенко, и нас не спросили, просто поставили перед фактом. Зеленский просто ничего не мог с этим сделать, потому что откуда же парад в стране, которая готовится к капитуляции? Как можно показывать военную технику по телевизору? Это может увидеть Путин, и он разозлится, и это помешает мирному процессу взаимопонимания между нашими народами. Это могут увидеть сепары на Донбассе, и тогда они расплачутся, а они, как мы слышали недавно, такие же украинцы, поэтому нельзя оскорблять их сепарские чувства. Это увидит невооруженным глазом космонавт с МКС и это очень помешает нашему дипломатическому процессу в ПАСЕ. Поэтому мы просто возьмем эти 300 млн грн и раздадим военным. Получится в среднем чуть меньше 1200 грн. Это капитуляция. Это ее стоимость. Стоимость капитуляции - чуть меньше 1200 грн каждому военнослужащему", - написал Нойнец.

Экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, партиец "Европейской солидарности" Юрий Бирюков отметил, что премии военным платили и раньше, а предложенные Зеленским премии вместо парада назвал "ценой чести".

"Я принимал участие в подготовке парадов с 2015 года. И каждый год разговоры о "дороговизне" парада всегда были ложью. Форма, денежное содержание, питание - это и так дается. За счет того, что часть участников находились в режиме командировки, дополнительные расходы можно было бы оценить в несколько миллионов гривень. И то, с большим запасом. А топливо для техники - боевая подготовка, с отработкой для водителей режима передвижения в колонне, в городских условиях и так далее. И вот премии. Все эти года премии и так платились. Я общался с большим количеством участников парадов. И всегда слышал слово "честь". Честь - пройти с собратьями по главной улице страны. Честь - быть на параде по случаю главного праздника. Честь - слышать овации всех зрителей. Теперь этого не будет. Будут премии. Как и были ранее - теперь, возможно, всем военным. А парада не будет. 1000 гривень в нос. Цена чести?" - написал Бирюков.

В комментариях пользователи также раскритиковали Зеленского.

"Капитулянтам парад не нужен", - написал Ярослав Матюшин.

"Вы представляете зе в роли главнокомандующего? Мне кажется, там все от смеха лягут) и военные, и все, кто придет на парад))) Он нужен, но в этот раз без главнокомандующего (Ну нету его)", - написала Тома Левищенко Шкребень.

"+300 млн отменить парад, -300 млн на переезд в музей Ленина", - написал пользователь Александр Бронза.

Кроме того, пользователи выдвинули идею организовать парад силами волонтеров.

"Кажется мне, в этом году будет первый парад, организованный волонтерами. И 73% офигеют", - написал Александр Стовбчатый.