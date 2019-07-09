"Движение в ЕС или возврат в прошлое": ПЦУ призвала украинцев прийти на выборы

9 июля, 2019, 19:38

Православная церковь Украины обнародовала обращение, в котором призвала граждан принять участие в парламентских выборах и ответственно проголосовать

Обращение опубликовано на сайте ПЦУ.

"Церковь призывает избирателей осознанно использовать оставшееся время, чтобы в день голосования, 21 июля, помолившись в воскресный день, прийти на избирательные участки и сделать ответственный выбор. Важно не упустить возможность осуществить свое избирательное право, обязательно прийти на избирательный участок и отдать свой голос за определенный партийный список и за кандидатуру в одномандатном мажоритарном округе. Следует не забывать, что от итогов голосования, особенно сейчас, зависит будущее всего нашего государства, а следовательно, и Украинской Церкви и каждого нас - будем ли мы двигаться в выбранном нашим народом и закрепленном в Конституции направлении Европейского Союза и евроатлантической безопасности, или допустим возвращение в прошлое", - говорится в сообщении.

Церковь также призвала политические силы не подкупать избирателей, а граждан - не продавать голоса.

"Обман или подкуп избирателей, предоставление им заведомо невыполнимых обещаний, фальсификации итогов голосования являются проявлением лжи, которая является нарушением заповедей Божьих. Поэтому мы призываем партии и кандидатов в народные депутаты и всех участников избирательного процесса помнить об ответственности не только перед человеческим законом, но и перед Богом, Который видит все. Дорогие избиратели! Опять, как и во время предыдущих выборов, Церковь напоминает: не следует продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания. Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями", - отметили в ПЦУ.