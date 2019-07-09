"Аякс" не заплатил компенсацию семье игрока, который находится в коме
Об этом сообщает footballua.tv
Два года назад молодой футболист Абдельхаким Нури впал в кому после того, как потерял сознание во время товарищеского матча с "Вердером". За истекший период состояние футболиста незначительно улучшилось, а семья Нури так и не получила никакой компенсации от "Аякса".
Клуб должен был выплатить средства 6 месяцев назад, однако никаких выплат не осуществлялось, и пострадавшая сторона намерена разбираться с ситуацией в суде.
Еще в прошлом году "Аякс" признал полную ответственность за то, что произошло, поскольку игроку была оказана не сама компетентная первая помощь на поле. "Переговоры о компенсации проходят нелегко. "Аякс" не хочет выплачивать средства. В какой-то момент нам придется обратиться в суд или арбитраж.
Думаю, Абдельхаким знает о своей ситуации, семья в этом убеждена. Разговор с ним невозможен, но складывается ощущение, что он действительно замкнут в своем теле, из которого он совершенно не может выйти и общаться. Это ужасно", - рассказал адвокат семьи.
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