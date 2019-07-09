Путин выступил против санкций в отношении Грузии

9 июля, 2019, 16:34

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии

По его словам, он не хочет вводить санкции "из уважения к грузинскому народу", сообщает Медуза.

Также Путин выступил против того, чтобы требовать возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который обматерил его.

"Слишком много чести - возбуждать против таких уголовных дела. Пусть вещает дальше", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы проголосовали за документ, в котором призвали правительство РФ ввести санкции против Грузии.

Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок из Грузии вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов.