Путин выступил против санкций в отношении Грузии
По его словам, он не хочет вводить санкции "из уважения к грузинскому народу", сообщает Медуза.
Также Путин выступил против того, чтобы требовать возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который обматерил его.
"Слишком много чести - возбуждать против таких уголовных дела. Пусть вещает дальше", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы проголосовали за документ, в котором призвали правительство РФ ввести санкции против Грузии.
Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок из Грузии вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов.
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