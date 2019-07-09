После Станицы Луганской надо развести силы в Золотом, - председатель Луганской ОГА Комарницкий
9 июля, 2019, 18:01
После завершения разведения сил возле Станицы Луганской следующее разведение должно состояться у населенного пункта Золотое
Об этом заявил новый глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, передает Громадское.
"После Золотого должна быть третья точка, потом четвертая точка. Я верю в это ", - сказал Комарницкий.
Он добавил, что есть необходимость в открытии КПВВ "Золотое". Комарницкий проинспектировал его состояние, отметив, что хотя КПВВ уже сейчас могло бы полноценно заработать, там "нужно создать человеческие условия".
- Напомним, что в 2016 году украинская армия и боевики уже отводили силы возле Золотого, но затем снова вернулись на свои позиции.
- 27 июня состоялось разведение сил возле Станицы Луганской.
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