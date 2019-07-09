После Станицы Луганской надо развести силы в Золотом, - председатель Луганской ОГА Комарницкий

9 июля, 2019, 18:01

После завершения разведения сил возле Станицы Луганской следующее разведение должно состояться у населенного пункта Золотое

Об этом заявил новый глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, передает Громадское.

"После Золотого должна быть третья точка, потом четвертая точка. Я верю в это ", - сказал Комарницкий.

Он добавил, что есть необходимость в открытии КПВВ "Золотое". Комарницкий проинспектировал его состояние, отметив, что хотя КПВВ уже сейчас могло бы полноценно заработать, там "нужно создать человеческие условия".