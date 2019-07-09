Отказ Разумкова общаться в эфире на украинском - это его личный призыв оккупировать всю Украину, - Княжицкий

9 июля, 2019, 08:24

Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков делает заявления против украинской языковой политики

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Борьбой за голоса антиукраинских избирателей Медведчук и Зеленский уничтожают Украину. Сначала силы Медведчука провокационно начинают готовить с оккупантами телешабаш, затем руководитель партии Зеленского вновь делает заявления против украинской языковой политики. Заявления абсурдны. Мол, не буду говорить на эфирах на украинском до тех пор, пока продолжается оккупация. Но оккупированными есть как раз являются те территории, где больше всего говорили на русском! Поэтому отказ Дмитрия Разумкова общаться в эфире на украинском является его личным призывом оккупировать всю Украину! ", - заявил Княжицкий.

Он предполагает, что Разумков, вероятно, может сознательно это делать.

Ранее глава "Слуги народа" заявлял , что будет разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса.