Оккупанты 12 раз обстреляли Объединенные силы: пострадали 5 бойцов

9 июля, 2019, 21:31

Во вторник, 9 июля, по состоянию на 19:00 российские военные осуществили 12 обстрелов по позициям украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино по направлению Саханка из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, вблизи Ломакина по направлению Веселого - с 122-мм артиллерийской системы, неподалеку Водяного по направлению Веселого и Ужовки - с 122-мм артиллерийских систем и автоматических гранатометов, в окрестностях Новомихайловки по направлению Александровки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, в районе поселка Пески по направлению Веселого - из противотанкового ракетного комплекса.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле Майского по направлению Доломитного и Гольмовского из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского с направления Доломитного - с 82-мм минометов, в районе Зайцевого с направления Гольмовского - с 82-мм миномета.

В результате вражеских обстрелов четверо бойцов Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование. Украинские военные ответили на обстрел со стороны российских вооруженных формирований.