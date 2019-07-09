Обвиняемого в госизмене экс-главу Минздрава Крыма Михальчевского отпустили из СИЗО

9 июля, 2019, 22:00

Бывшему главе министерства здравоохранения АР Крым Петру Михальчевскому Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Только Днепровский районный суд. Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - написала Сарган.