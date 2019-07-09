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Espreso.tvОбществоОбвиняемого в госизмене экс-главу Минздрава Крыма Михальчевского отпустили из СИЗО

Обвиняемого в госизмене экс-главу Минздрава Крыма Михальчевского отпустили из СИЗО

Бывшему главе министерства здравоохранения АР Крым Петру Михальчевскому Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Только Днепровский районный суд. Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - написала Сарган.

  • В июне 2019 г. Днепровский районный суд Киева на два месяца продлил арест экс-главы Минздрава Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене.
  • Михальчевский находится под стражей с 8 января 2018 года. Сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский следственный изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено, сейчас дело рассматривает Днепровский районный суд Киева.
  • Должность министра здравоохранения Крыма Михальчевский занимал с 27 февраля до 10 июня 2014 года - в правительстве, подконтрольном России. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).
  • Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой . Он обосновывает это тем, что его выбирала на должность Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.
  • Бывший первый "министр здравоохранения" аннексированного Крыма Петр Михальчевский после бегства из оккупированного полуострова прожил в Киеве три года и даже работал в одной из столичных больниц
  • Михальчевский также по собственной схеме заставлял крымчан отдавать ему украинские паспорта
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