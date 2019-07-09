ОБСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными

9 июля, 2019, 15:39

В Парламентской ассамблее ОБСЕ признали захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков военнопленными

Об этом говорится в резолюции, принятой ПА ОБСЕ на ежегодной сессии в Люксембурге.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы", - говорится в документе.

В резолюции указано, что ПА ОБСЕ "осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоответствующее применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 г.".

Парламентская ассамблея "рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов", - говорится в резолюции.

Также Ассамблея настоятельно призывает РФ предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь в соответствии с положениями международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохождения через Азовское море и Керченский пролив в соответствии с нормами международного права, в частности положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Также в ПА ОБСЕ поддерживают предоставление необходимых ресурсов для повышения потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности за счет использования оборудования технического наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений, по наблюдению за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

Кроме того, декларация включает резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей, а также осуждается "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальные рычаги политического и экономического давления.