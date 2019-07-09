Новые партнеры на Африканском континенте

9 июля, 2019, 15:27

"АвтоКрАЗ" посетила делегация одной из африканских компаний. Цель визита - ознакомление с грузовиками тяжелого класса, способных работать в сложных условиях африканского бездорожья

Гости высоко оценили разнообразие представленных моделей, а также возможность технической унификации автопарка, что значительно упрощает заказчику обслуживание техники. После пристального осмотра образцов автомобилей, изучения возможностей тренинг–центра, под впечатлением демонстрации вездеходных возможностей КрАЗов на полигоне, зарубежные гости придали своему интересу конкретные очертания.

В первую очередь, к закупке будут рассмотрены модели техники КрАЗ, которые успешно зарекомендовали себя во многих странах Африки. Это - полноприводные трехосные модели седельных тягачей КрАЗ-6446, КрАЗ-6443, цистерны для транспортировки воды и топлива на базе вездеходного шасси КрАЗ-63221, рефрижераторные фургоны и самосвалы. Усилиями технической команды автозавода будут сформированы уникальные спецификации выбранных моделей, удовлетворяющие запросы именно конкретного заказчика.

Возможность прямого контакта с производителем - очевидное преимущество для потребителей при выборе большегрузной техники КрАЗ для своего бизнеса.

Подводя итог приема делегации, можно с уверенностью заявить о заложенном фундаменте долгосрочного сотрудничества с новым крепким партнером АвтоКрАЗа.