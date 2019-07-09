//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНовые партнеры на Африканском континенте

Новые партнеры на Африканском континенте

"АвтоКрАЗ" посетила делегация одной из африканских компаний. Цель визита - ознакомление с грузовиками тяжелого класса, способных работать в сложных условиях африканского бездорожья

Гости высоко оценили разнообразие представленных моделей, а также возможность технической унификации автопарка, что значительно упрощает заказчику обслуживание техники. После пристального осмотра образцов автомобилей, изучения возможностей тренинг–центра, под впечатлением демонстрации вездеходных возможностей КрАЗов на полигоне, зарубежные гости придали своему интересу конкретные очертания.

В первую очередь, к закупке будут рассмотрены модели техники КрАЗ, которые успешно зарекомендовали себя во многих странах Африки. Это - полноприводные трехосные модели седельных тягачей КрАЗ-6446, КрАЗ-6443, цистерны для транспортировки воды и топлива на базе вездеходного шасси КрАЗ-63221, рефрижераторные фургоны и самосвалы. Усилиями технической команды автозавода будут сформированы уникальные спецификации выбранных моделей, удовлетворяющие запросы именно конкретного заказчика. 

Возможность прямого контакта с производителем - очевидное преимущество для потребителей при выборе большегрузной техники КрАЗ для своего бизнеса.

Подводя итог приема делегации, можно с уверенностью заявить о заложенном фундаменте долгосрочного сотрудничества с новым крепким партнером АвтоКрАЗа. 

null

null

null

null

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

9 июля, 2019 вторник

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать