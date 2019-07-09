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Espreso.tvОбществоNewsOne жалуется, что Зеленский "закрыл глаза на давление и запугивание канала"

NewsOne жалуется, что Зеленский "закрыл глаза на давление и запугивание канала"

На телеканале NewsOne, который связывают с Виктором Медведчуком, недовольны отсутствием реакции президента Владимира Зеленского на, вроде бы, давление и запугивание журналистов

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Вместо поддержки усилий, направленных на поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе, новоизбранный президент Украины фактически закрыл глаза на давление и запугивание канала NewsOne и журналистов, которые прилагают соответствующие усилия", - говорится в сообщении.

Напомним, что NewsOne и пропагандистский российский телеканал "Россия 24" инициировали "телемост". Позже NewsOne его отменил из-за якобы угрозы и запугивания журналистов.

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