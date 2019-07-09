NewsOne жалуется, что Зеленский "закрыл глаза на давление и запугивание канала"

9 июля, 2019, 10:46

На телеканале NewsOne, который связывают с Виктором Медведчуком, недовольны отсутствием реакции президента Владимира Зеленского на, вроде бы, давление и запугивание журналистов

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Вместо поддержки усилий, направленных на поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе, новоизбранный президент Украины фактически закрыл глаза на давление и запугивание канала NewsOne и журналистов, которые прилагают соответствующие усилия", - говорится в сообщении.

Напомним, что NewsOne и пропагандистский российский телеканал "Россия 24" инициировали "телемост". Позже NewsOne его отменил из-за якобы угрозы и запугивания журналистов.