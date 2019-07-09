Наводнение в Испании: вода смывала автомобили, есть погибшие

9 июля, 2019, 15:34

На севере Испании сильные ливни привели к внезапному наводнению - пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды

Об этом сообщает Reuters

Сильные дожди в понедельник вечером, иногда в сопровождении с градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в разных частях Испании.

В северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух местных рек.

Видео из социальных сетей показывают, как сильные течения смывали автомобили и опрокидывали мусорные контейнеры.