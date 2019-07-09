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Espreso.tvМирНаводнение в Испании: вода смывала автомобили, есть погибшие

Наводнение в Испании: вода смывала автомобили, есть погибшие


фото: REUTERS
На севере Испании сильные ливни привели к внезапному наводнению - пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды

Об этом сообщает Reuters

Сильные дожди в понедельник вечером, иногда в сопровождении с градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в разных частях Испании.

В северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух местных рек.

Видео из социальных сетей показывают, как сильные течения смывали автомобили и опрокидывали мусорные контейнеры.

 

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