Наводнение в Испании: вода смывала автомобили, есть погибшие
9 июля, 2019, 15:34
На севере Испании сильные ливни привели к внезапному наводнению - пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды
Об этом сообщает Reuters
Сильные дожди в понедельник вечером, иногда в сопровождении с градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в разных частях Испании.
В северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух местных рек.
Видео из социальных сетей показывают, как сильные течения смывали автомобили и опрокидывали мусорные контейнеры.
#Tafalla 21: 10h RT @ulianovker Kontuz orain Tafallan! Kontuz! pic.twitter.com/i2cNc5HMGY- P. Civil Tolosa (@PCTolosa) 8 июля 2019 г.
Terribles las imágenes que nos están llegando desde #Tafalla y #Pueyo . Los daños son incalculables y en estos momentos las N121 esta cortada. Mañana a las 14.30 en # Etb2 , la última hora. pic.twitter.com/jKrCXISaUH- Navarra Directo (@navarra_directo) 8 июля 2019 г.
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