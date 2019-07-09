Нацсовет не может забрать у NewsOne лицензию из-за разжигания вражды, - Костинский
Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский, передает 5 канал .
Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог приостанавливать действие лицензии по указанным фактам.
"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов из-за пропаганды органов государства-агрессора, из-за разжигания вражды, из-за fake-news. Поэтому мы планируем обращаться в парламент вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам ", - рассказал Костинский.
Он сообщил, что во вторник, 9 июля, состоится заседание Нацсовета, где на повестке дня только один вопрос, который связан с заявлениями о телемосте между NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24".
Отмечается, что заседание будет открытым, поэтому правоохранители также могут на нем присутствовать.
Напомним, NewsOne и "Россия 24" анонсировали "телемост" на 12 июля.
Позже NewsOne его отменил из-за якобы угрозы физической расправы.
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