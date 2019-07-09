Нацсовет не может забрать у NewsOne лицензию из-за разжигания вражды, - Костинский

9 июля, 2019, 08:44

Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов из-за пропаганды органов государства-агрессора, из-за разжигания вражды или фейковых новостей

Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский, передает 5 канал .

Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог приостанавливать действие лицензии по указанным фактам.

"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов из-за пропаганды органов государства-агрессора, из-за разжигания вражды, из-за fake-news. Поэтому мы планируем обращаться в парламент вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам ", - рассказал Костинский.

Он сообщил, что во вторник, 9 июля, состоится заседание Нацсовета, где на повестке дня только один вопрос, который связан с заявлениями о телемосте между NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Отмечается, что заседание будет открытым, поэтому правоохранители также могут на нем присутствовать.

Напомним, NewsOne и "Россия 24" анонсировали "телемост" на 12 июля.

Позже NewsOne его отменил из-за якобы угрозы физической расправы.