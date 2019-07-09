Нацсовет будет просить у парламента больше полномочий для отмены лицензий телеканалов

9 июля, 2019, 15:32

Сейчас Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может обратиться об аннулировании лицензии только после применения санкции предупреждения и штрафа

Об этом во время заседания сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, сообщает "Укринформ".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет обращаться в Верховную Раду по поводу внесения изменений в действующий закон о телевидении и радиовещании с целью расширить ее полномочия, в частности что касается приостановления действия лицензии.

"На сегодня мы не имеем возможности приостановить срок действия лицензии. Имеем возможность только после применения санкции предупреждения, штрафа обратиться об аннулировании лицензии. В сегодняшних условиях мы должны иметь более четкие, взвешенные и эффективные рычаги влияния на информационное пространство. Поэтому будем обращаться за тем, чтобы в случае выявления нарушений статьи 6 закона о телевидении и радиовещании, в частности призывов к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, Национальный совет мог эффективно и быстро противодействовать таким угрозам", - отметила Фещук.

Она также сообщила, что в проекте решения по информации о проведении телемоста "Надо поговорить" между украинским телеканалом NewsОne и российским "Россия-24" есть три пункта. Кроме обращения в Верховную Раду по поводу внесения изменений в законодательство с целью увеличения полномочий Национального совета, предлагается также обратиться к лицензиатам (телерадиоорганизациям и провайдерам программных услуг) о необходимости неукоснительного соблюдения в своей деятельности требований действующего законодательства Украины, а также создать рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства, противодействия антиукраинской деятельности с участием СБУ, НАПК, НБУ, МВД, МИП и других органов государственной власти.

За данное решение члены Нацсовета проголосовали единогласно.