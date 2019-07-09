Министр Насалик: "За действиями НАБУ против меня стоит беглый "олигарх"-мошенник"

9 июля, 2019, 17:28

Насалик рассказал, кто может стоять за открытым против него делом

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик связывает информацию по уведомлению ему о подозрении от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) со своим конфликтом с бывшим владельцем телеканала ZIK Петром Дыминским, который сейчас скрывается от следствия за границей и намерен взыскать с него незаконным путем деньги, об этом он сообщил Главкому .

"Беглый "олигарх" Дыминский мстит мне, потому что, когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", - сказал он.

После отказа, по словам Насалика, Дыминский со своими сообщниками подделали документы о якобы наличии его долга перед Дыминским и обратились по этому поводу в суд, а затем еще - с целью дополнительной "легализации" преступной схемы - в НАБУ с заявлением о возбуждении министром правил декларирования . Кроме того, Насалик не исключает участия Дыминского и в принятии решения Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении министром антикоррупционного законодательства, которое было направлено в НАБУ, которое, в свою очередь, нарушений не установило. Более того, Верховным судом Украины решение НАПК было признано незаконным и отменено.

Насалик также сообщил, что обращался с заявлением по факту подделки Дыминским договоров займа в Национальной полиции, и та возбудила уголовное производство. В результате следственных действий и проведенных экспертиз было установлено, что договоры являются поддельными, подчеркнул министр.

По его информации, Дыминский сейчас скрывается от следствия за рубежом.