Министр Насалик: "За действиями НАБУ против меня стоит беглый "олигарх"-мошенник"
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик связывает информацию по уведомлению ему о подозрении от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) со своим конфликтом с бывшим владельцем телеканала ZIK Петром Дыминским, который сейчас скрывается от следствия за границей и намерен взыскать с него незаконным путем деньги, об этом он сообщил Главкому .
"Беглый "олигарх" Дыминский мстит мне, потому что, когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", - сказал он.
После отказа, по словам Насалика, Дыминский со своими сообщниками подделали документы о якобы наличии его долга перед Дыминским и обратились по этому поводу в суд, а затем еще - с целью дополнительной "легализации" преступной схемы - в НАБУ с заявлением о возбуждении министром правил декларирования . Кроме того, Насалик не исключает участия Дыминского и в принятии решения Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении министром антикоррупционного законодательства, которое было направлено в НАБУ, которое, в свою очередь, нарушений не установило. Более того, Верховным судом Украины решение НАПК было признано незаконным и отменено.
Насалик также сообщил, что обращался с заявлением по факту подделки Дыминским договоров займа в Национальной полиции, и та возбудила уголовное производство. В результате следственных действий и проведенных экспертиз было установлено, что договоры являются поддельными, подчеркнул министр.
По его информации, Дыминский сейчас скрывается от следствия за рубежом.
- Напомним, 18 августа 2017 г. автомобиль, за рулем которого находился Дыминский, устроил ДТП, в результате которого погибла женщина. МВД объявило его в розыск.
- СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игоря Насалику в декларировании недостоверной информации. Вчера же руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ведомстве согласовали сообщение о подозрении одному из министров.
- В 2017 году суд арестовал имущество Игоря Насалика по ходатайству Петра Дыминского.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин