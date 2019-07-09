Мобилизация силовиков в Тбилиси: в парламенте и вокруг него развернули полицейские подразделения

"Полицейские подразделения развернули в здании парламента Грузии и вблизи проспекта Руставели. Представителей Департамента специальных назначений развернули в четырех кварталах ... Мобилизация силовиков произошла и в регионах", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, участники протестной акции с требованием отставки главы МВД страны Георгия Гахарии отказываются изменить свои планы и заявляют о продолжении мирной борьбы. В 6:00 утра они сумели пройти на проспект Руставели. Их требования неизменны - отставка Гахарии, который «должен понести политическую ответственность» за кровавый разгон 20 июня народного протеста против посещения парламента страны одиозными российскими политиками, поддерживающих оккупацию грузинских территорий.

Как известно, протесты в Грузии продолжаются уже 20 дней подряд.

Как сообщалось, в понедельник вечером вместе с этой акцией состоялись сразу несколько митингов. Между митингующими произошло несколько мелких инцидентов, в результате чего один человек был госпитализирован с разбитой головой.