Кофе и все овощи можно, алкоголь - нет: Супрун развенчала мифы вокруг ограничений для кормящих грудью

9 июля, 2019, 23:05

Исполняющая обязанности министра здравоохранения опровергла миф о вреде цветных фруктов и овощей для женщин в период лактации, а также призвала питаться полноценно

Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook.

Рассказывая об официальных рекомендациях питания для кормящих грудью, Супрун отметила, что потребность увеличивать количество пищи зависит от веса женщины.

"Если во время беременности женщина набрала значительную массу тела или имела лишний вес до беременности, то нет нужды увеличивать калорийность рациона. Грудное вскармливание в течение по крайней мере шести месяцев (как это рекомендует ВОЗ) приведет к уменьшению объемов жировой ткани. Придерживаться сильно ограниченного рациона, чтобы похудеть, не стоит. Это будет иметь негативные последствия для здоровья. Женщины, имеющие недостаточный вес, требуют большего потребления калорий во время лактации", - пояснила она.

Вместе с тем Супрун отметила, что качество грудного молока частично зависит от того, что кушает мать.

"Ни в каких рекомендациях не говорится: "Не ешьте красного, оранжевого, коричневого, острого, а также свежих фруктов и овощей, не пей кофе, зато налегайте на молоко и красное винцо для лактации". Напротив, молодые мамы должны полноценно питаться и потреблять свежие овощи, фрукты, ягоды, мясо и рыбу. Именно такой рацион поддержит здоровье матери", - отметила в.о. министра здравоохранения.

Она посоветовала есть три порции овощей, в том числе темно-зеленых и оранжевых, две порции фруктов каждый день, цельнозерновые продукты и пить воду.

Однако Супрун подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует, а беременным женщинам запрещено потреблять алкоголь. "Если кормящая женщина выпила, к примеру, немного вина - нужно подождать минимум 3-4 часа от приема алкоголя до кормления. Алкоголь проникает в молоко, но по мере его разрушения в печени, уровень спирта в крови и молоке снижается. То есть кормить или сцеживать для будущего кормления можно только в трезвом состоянии. Если нет возможности ждать, то молоко следует сцедить и слить", - пояснила Супрун.

Курение также относится к привычекам, от которых следует отказаться раз и навсегда. По мнению и.о. министра, матери, которые не хотят бросать курение, не могут использовать этот аргумент для отказа от грудного вскармливания - польза от грудного молока превышает ущерб от материнского курения. Курение может снижать лактацию. Курить рядом с ребенком запрещено ВОЗ. Но лучше отказаться от сигарет вообще.

"Кофеин кофе, энергетиков и шоколада частично попадает в молоко. Сейчас ограничения касаются именно кофеинсодержащих энергетиков. Две-три порции кофе считаются вполне допустимыми во время лактации, особенно, когда дети постарше. К тому же не забывайте о декофеинизированном кофе, который хоть и не бодрит, но дарит удовольствие. А вопрос бодрости молодых родителей одним лишь кофе не решить, потому что постепенно возникает привыкание. Нужно давать друг другу возможность выспаться", - отметила она.

Также не надо избегать употребления рыбы и морепродуктов. Незаменимые жирные кислоты рыбы морской нужны для развития мозга ребенка. Но по рыбе есть определенные предостережения: больше и дороже не значит лучше. В различных видах рыбы накапливаются в разной степени тяжелые металлы, которые попадают в грудное молоко. Чтобы это предотвратить, следует есть рыбу два-три раза в неделю, и не покупать тунца, акулу, королевскую скумбрию (огромную) и рыбу-меч. Сельдь, скумбрию, ракушки, осьминогов, речную форель, лосося и дорадо есть можно.

"Следует сознательно избегать продуктов, вызывающих аллергию или непереносимость у самой матери, а также у отца или других близких родственников младенца", - пояснила она.

Впрочем американская академия дерматологии предостерегает, что необоснованное ограничение рациона матери никоим образом не уменьшает рисков проявления атопического дерматита у ребенка.