Климпуш-Цинцадзе: визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесли
9 июля, 2019, 13:05
Запланированный на 9-10 июля визит в Украину Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтебергом перенесено ориентировочно на октябрь
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Европейская правда.
"Североатлантический совет должен приезжать 9-10 июля и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", - сказала она.
Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.
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