Климпуш-Цинцадзе: визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесли

9 июля, 2019, 13:05

Запланированный на 9-10 июля визит в Украину Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтебергом перенесено ориентировочно на октябрь

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Европейская правда.

"Североатлантический совет должен приезжать 9-10 июля и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", - сказала она.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.