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Espreso.tvОбществоКандидат в члены Антикоррупционного суда насчитывала себе 400% премий

Кандидат в члены Антикоррупционного суда насчитывала себе 400% премий


фото: facebook
Победительница конкурса на должность заместителя руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Оксана Литвинова незаконно начисляла себе 400% премий и скрывает активы мужа

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"По нашим источникам, Литвинова течение 2017-2018 годов насчитывала себе и своему заместителю Оксане Зельдич, которую без конкурса перевели в аппарат ВАКС, премии от 100-400%. В то же время секретарям судебных заседаний и помощников насчитывалось всего 25-50%, а иногда они вообще оставались без премий. По указанным фактам, собрание судей Апелляционного суда Киевской области объявляли недоверие Литвиновой ", - сообщили в ГПК.

В дополнение, по информации ГПК, Литвинова скрывает активы мужа в своей электронной декларации за 2018 год.

"Во-первых, она не указала его доходы, указав, что он" не предоставил информацию ". Это влечет за собой полную проверку ее декларации. Во-вторых, Литвинова не задекларировали адвокатское бюро "Литвинова", владельцем и директором которого является ее муж ", - сообщает ГПК.

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"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) должно проверить декларацию Литвиновой во время спецпроверки после того, как она стала победителем конкурса на должность в ВАС. Пока неизвестно, нашло ли НАПК  нарушения, однако этот орган уже давно себя дискредитировал из-за того, что закрывал глаза на грубые нарушения в декларациях топ-чиновников. Установленные НАПК нарушения могли бы не допустить Литвинову к этой ответственной в Антикорсуде должности ", - комментирует член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

  • Напомним, во вторник, 7 мая судья Высшего антикоррупционного суда избрали председателя. Ею стала Елена Танасевич.
  • Высший антикоррупционный суд должен заработать в августе-сентябре 2019 года
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