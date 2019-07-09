Кандидат в члены Антикоррупционного суда насчитывала себе 400% премий

9 июля, 2019, 12:32

Победительница конкурса на должность заместителя руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Оксана Литвинова незаконно начисляла себе 400% премий и скрывает активы мужа

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"По нашим источникам, Литвинова течение 2017-2018 годов насчитывала себе и своему заместителю Оксане Зельдич, которую без конкурса перевели в аппарат ВАКС, премии от 100-400%. В то же время секретарям судебных заседаний и помощников насчитывалось всего 25-50%, а иногда они вообще оставались без премий. По указанным фактам, собрание судей Апелляционного суда Киевской области объявляли недоверие Литвиновой ", - сообщили в ГПК.

В дополнение, по информации ГПК, Литвинова скрывает активы мужа в своей электронной декларации за 2018 год.

"Во-первых, она не указала его доходы, указав, что он" не предоставил информацию ". Это влечет за собой полную проверку ее декларации. Во-вторых, Литвинова не задекларировали адвокатское бюро "Литвинова", владельцем и директором которого является ее муж ", - сообщает ГПК.

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"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) должно проверить декларацию Литвиновой во время спецпроверки после того, как она стала победителем конкурса на должность в ВАС. Пока неизвестно, нашло ли НАПК нарушения, однако этот орган уже давно себя дискредитировал из-за того, что закрывал глаза на грубые нарушения в декларациях топ-чиновников. Установленные НАПК нарушения могли бы не допустить Литвинову к этой ответственной в Антикорсуде должности ", - комментирует член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.