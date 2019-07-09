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Espreso.tvОбществоInstagram будет защищать пользователей от травли в сети

Instagram будет защищать пользователей от травли в сети

В соцсети появится новая функция для защиты пользователей от онлайн-буллинг

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наша миссия - связать вас с людьми и вещами, которые вы любите, и это работает, только если люди чувствуют себя комфортно, выражая себя в Instagram", - говорится в заявлении.

Искусственный интеллект будет уточнять у пользователя перед публикацией оскорбительного контента, действительно ли он хочет ее разместить. Тестирование показало, что многие после этого отменяют публикацию.

Например, на сайте компании искусственный интеллект будет считать оскорбительными слова "уродливый" и "глупый". Однако не сообщается, на какой именно контент будет реагировать система.

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