Instagram будет защищать пользователей от травли в сети

9 июля, 2019, 10:26

В соцсети появится новая функция для защиты пользователей от онлайн-буллинг

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наша миссия - связать вас с людьми и вещами, которые вы любите, и это работает, только если люди чувствуют себя комфортно, выражая себя в Instagram", - говорится в заявлении.

Искусственный интеллект будет уточнять у пользователя перед публикацией оскорбительного контента, действительно ли он хочет ее разместить. Тестирование показало, что многие после этого отменяют публикацию.

Например, на сайте компании искусственный интеллект будет считать оскорбительными слова "уродливый" и "глупый". Однако не сообщается, на какой именно контент будет реагировать система.