Государство продает киевский центральный автовокзал и 6 автостанций

9 июля, 2019, 13:00

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу компанию "Киевпассервис", которой принадлежит 6 автостанций в Киеве, в том числе Центральный автовокзал столицы

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров в заметке на Facebook.

"Фонд выставит на продажу государственный пакет акций акционерного общества" Киевпассервис ". Стартовая цена - 195, 9 млн гривен. Это объект малой приватизации, в соответствии аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019. Государство владеет 99,9 процентами пакета акций. Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор ", говорится в сообщении.

В собственности АО "Киивпассервiс" находится шесть автостанций в городе Киеве АС Центр, АС Дарница, АС Полесья, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная и 18 автостанций в Киевской области.

Также отмечается, что участие в аукционе запрещена юридическим и физическим лицам и бенефициарным владельцам 10 и более процентов акций, которые имеют отношение к государству-агрессору РФ.