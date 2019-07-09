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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины пропустит стартовый матч "Селтика" в Лиге чемпионов

Футболист сборной Украины пропустит стартовый матч "Селтика" в Лиге чемпионов


фото: SNS
Полузащитник сборной Украины Марьян Швед пропустит стартовый матч шотландского "Селтика" в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Селтик" в twitter

Марьян Швед пропустит выездной матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов против "Сараево" с Боснии и Герцеговины. Украинец получил травму на тренировке. О степени серьезности повреждения пока неизвестно.

Матч "Сараево" - "Селтик" состоится сегодня, 9 июля, в 20:45 по киевскому времени.

Марьян Швед стал игроком шотландского "Селтика" 31 января. 21-летний украинец подписал с клубом из Глазго контракт на 4,5 года. Хавбек сыграл прошлый сезон в "Карпатах" на правах аренды.

Для Марьяна Шведа "Селтик" стал вторым иностранным клубом после испанской "Севильи", за молодежный состав которой он играл с 2015 до 2017 года.

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