Футболист сборной Украины пропустит стартовый матч "Селтика" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает "Селтик" в twitter
Марьян Швед пропустит выездной матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов против "Сараево" с Боснии и Герцеговины. Украинец получил травму на тренировке. О степени серьезности повреждения пока неизвестно.
Матч "Сараево" - "Селтик" состоится сегодня, 9 июля, в 20:45 по киевскому времени.
Марьян Швед стал игроком шотландского "Селтика" 31 января. 21-летний украинец подписал с клубом из Глазго контракт на 4,5 года. Хавбек сыграл прошлый сезон в "Карпатах" на правах аренды.
Для Марьяна Шведа "Селтик" стал вторым иностранным клубом после испанской "Севильи", за молодежный состав которой он играл с 2015 до 2017 года.
: " @ Jack_Hendry2 and Marian Shved did not travel due to picking up knocks in training yesterday."- Celtic Football Club (@CelticFC) 8 июля 2019
- Напомним, 27 июня футболист сборной Украины Марьян Швед получил игровой номер в шотландском "Селтике".
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