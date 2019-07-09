ЕС официально номинировал нового посла в Украине

9 июля, 2019, 17:54

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини объявила о плановой ротации в представительстве ЕС в Украине

В заявлении говорится, что главой представительства ЕС в Украине будет назначен эстонский дипломат Матти Маасикас.

"Матти Маасикас выдвинут на должность главы представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.

Матти Маасикас сменит на этом посту французского дипломата Хюга Мингарелли. Он возглавил представительство ЕС в Украине в 2016 году.

Эстонский дипломат будет официально назначен после получения агремана (согласия Украины).

Маазикас в рамках плановой ротации осенью сменит французского дипломата Хюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году.

Маазикас с 2011-го по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в ЕС, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.