ЕС официально номинировал нового посла в Украине
В заявлении говорится, что главой представительства ЕС в Украине будет назначен эстонский дипломат Матти Маасикас.
"Матти Маасикас выдвинут на должность главы представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.
Матти Маасикас сменит на этом посту французского дипломата Хюга Мингарелли. Он возглавил представительство ЕС в Украине в 2016 году.
Эстонский дипломат будет официально назначен после получения агремана (согласия Украины).
Маазикас в рамках плановой ротации осенью сменит французского дипломата Хюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году.
Маазикас с 2011-го по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в ЕС, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.
В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.
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