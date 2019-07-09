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Espreso.tvОбществоБоевики сняли на видео, как с "Горыныча" били по окрестностям Марьинки

Боевики сняли на видео, как с "Горыныча" били по окрестностям Марьинки

Видео подтверждает, что боевики бьют прямо из жилых улиц населенного пункта Александровка

Видео опубликовала пресс-служба 24 ОМБр им. Короля Данила в Facebook.

Лига пишет, что боевики били с реактивной установки разминирования УР-77 метеорит так называемый "Змей Горыныч".

"Данное видео подтверждает, что НЗФ бьют прямо из жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что ВСУ, поддавшись провокации, открывают огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается , мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, изданных по обстрелы ВСУ, для дискредитации наших подразделений ", - говорится в сообщении пресс-службы 24 ОМБр.

УР-77 используется для проработки ходов в противотанковых минных полях: ширина прохода - около 6 м, длина - до 90 м. Разминирование происходит через ударную волну, влияет на взрыватель мин.

 

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