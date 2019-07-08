//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский внес в ВР законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда

Зеленский внес в ВР законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда

8 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который поможет предотвратить перегрузку судей Высшего антикоррупционного суда и будет способствовать более эффективному рассмотрению уголовных производств по коррупционным преступлениям

Об этом сообщила пресс-служба президента.

В изменениях к Закону Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" предложено, чтобы упомянутая организация сосредоточилась на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП, говорится в сообщении.

Отмечено, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы.

В то же время, ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС - эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.

По состоянию на май текущего года без предложенных президентом Владимиром Зеленским изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% - в отношении высокопоставленных лиц, связанных с коррупцией, которые расследовали детективы НАБУ.

Текста закона еще нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать