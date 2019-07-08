Зеленский собирается внести пост президента в закон о люстрации, - Стефанчук

8 июля, 2019, 12:52

Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает Еспресо.TV

"На этой неделе президент настроен внести в Верховную Раду законопроект о расширении субъектов, на которых распространяется процедура люстрации. Он начинает с себя. Он вносит пост президента, нардепов и другие высокопоставленных лиц в политической власти", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что вероятность принятия этого законопроекта минимальна, однако гарантирует, что он будет принят.

Расширенный перечень должностей будет подан в тексте законопроекта.