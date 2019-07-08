Зеленский собирается внести пост президента в закон о люстрации, - Стефанчук
8 июля, 2019, 12:52
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе планирует подать законопроект о расширении должностей, подпадающих под люстрацию
Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает Еспресо.TV
"На этой неделе президент настроен внести в Верховную Раду законопроект о расширении субъектов, на которых распространяется процедура люстрации. Он начинает с себя. Он вносит пост президента, нардепов и другие высокопоставленных лиц в политической власти", - заявил Стефанчук.
Он добавил, что вероятность принятия этого законопроекта минимальна, однако гарантирует, что он будет принят.
Расширенный перечень должностей будет подан в тексте законопроекта.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем