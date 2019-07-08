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Espreso.tvОбществоЗеленский проводит совещание по поводу телемоста с "Россией-24"

Зеленский проводит совещание по поводу телемоста с "Россией-24"


фото: president.gov.ua
Обсуждается решение для обеспечения информационной безопасности Украины

Об этом представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук сообщил на согласительном совете.

Он сообщил, что нарабатываются решения для информационной безопасности страны.

"В ближайшее время президент Украины примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной безопасности Украины. Президент Украины приложит все усилия для того, чтобы пресечь попытки любого разжигания агрессии, любых попыток по разжиганию вражды и будет прекращено это сразу на корню", - сказал Стефанчук.

  • 7 июля стало известно, что телеканал NewsOne, который связывают с лидером "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"
  • "Телемост" между Россия 24 и NewsOne - это обычная информационная операция ФСБ против Украины - прокомментировал нардеп Княжицкий
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