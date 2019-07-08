Зеленский проводит совещание по поводу телемоста с "Россией-24"

8 июля, 2019, 12:21

Обсуждается решение для обеспечения информационной безопасности Украины

Об этом представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук сообщил на согласительном совете.

Он сообщил, что нарабатываются решения для информационной безопасности страны.

"В ближайшее время президент Украины примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной безопасности Украины. Президент Украины приложит все усилия для того, чтобы пресечь попытки любого разжигания агрессии, любых попыток по разжиганию вражды и будет прекращено это сразу на корню", - сказал Стефанчук.